Lapresse.it - Usa: Trump conferma, insediamento si terrà al chiuso per freddo artico

Leggi su Lapresse.it

Milano, 17 gen. (LaPresse) – “Le previsioni meteo per Washington, D.C., potrebbero portare le temperature a minimi storici. Un’ondata artica sta spazzando il Paese. Pertanto, ho ordinato che il discorso di, oltre alle preghiere e agli altri discorsi, venga pronunciato nella Rotonda del Campidoglio degli Stati Uniti, come fu usato da Ronald Reagan nel 1985, anche in quel caso a causa del clima molto. Le varie personalità e gli ospiti saranno portati in Campidoglio. Sarà un’esperienza molto bella per tutti, e soprattutto per il grande pubblico televisivo!”. È quanto ha scritto in un post sul social Truth il presidente eletto degli Stati Uniti Donaldndo che la sua cerimonia diin programma il 20 gennaio siala causa delle rigide temperature.