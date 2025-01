Pronosticipremium.com - Roma, Saelemaekers cerca il tris: Ranieri mette la freccia

Il pareggio per 2-2 è passato in archivio e lascalda i motori, per tornare in campo. I giallorossi hanno strappato un punto dalla trasferta al Dall’Ara, che si era messa nel peggiore dei modi nel secondo tempo. L’obiettivo ora è quello di ritrovare la via della vittoria,ndo così nel mirino quel 7° posto che vorrebbe dire qualificazione in Conference League. I capitolini starebbero limando gli ultimi dettagli in vista del match con il Genoa, in programma oggi 17 gennaio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita estremamente delicata, contro un avversario che sta vivendo un ottimo momento di forma.Claudioè ben consapevole che il Grifone arriverà sotto l’ombra del Colosseo senza alcun timore reverenziale. Già, perché i rossoblu sembrano essere guariti grazie alla cura Patrick Vieira, abile a ricompattare il gruppo e riportare serenità nell’ambiente.