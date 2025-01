Laprimapagina.it - In Italia il marchio Voge si è imposto come una delle realtà più interessanti nel panorama delle due ruote

Negli ultimi anni, ilsi èunapiùneldue. Con una gamma di moto e scooter che unisce design accattivante, tecnologia avanzata e prezzi competitivi,è diventato un punto di riferimento per chi cerca qualità e innovazione. A Roma, il ConcessionarioRoma è il luogo ideale per scoprire tutte le novità del brand.Origini e Mission delè il brand premium del gruppo cinese Loncin, unaaziende leader nella produzione di motori e veicoli a due. Fondata con l’obiettivo di offrire moto e scooter di alta gamma,punta su design curato, materiali di qualità e tecnologia all’avanguardia. Ilsi rivolge a un pubblico esigente, composto da motociclisti appassionati e da chi cerca soluzioni pratiche per la mobilità urbana.