Lapresse.it - Germania, Scholz attacca Musk: “Mette a rischio democrazia in Europa”

“Non dobbiamo criticare il fatto che un miliardario dica qualcosa, ma quello che dice. Lui sostiene l’estrema destra in tutta, nel Regno Unito, ine in molti altri Paesi. E questo è assolutamente inaccettabile. Questoin pericolo lo sviluppo democratico dell’in pericolo la nostra comunità. E questo va criticato”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf, durante la conferenza stampa congiunta con il ministro di Stato svedese Ulf Kristeon a Berlino, rispondendo ad una domanda sulle interferenze del miliardario Elonnella campagna elettorale in