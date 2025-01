Ilfattoquotidiano.it - “Damiano dei Maneskin ha ‘rubato’ il mio cognome di famiglia. Per questo ora lo uso, è un modo di reclamarlo”: la confessione del cantautore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

David si gode il successo in radio del suo singolo “Born With A Broken Heart” e i sold out già annunciati del tour mondiale a Città del Messico, Londra e New York (queste ultime due con raddoppio di data), Varsavia e Berlino, oltre agli upgrade nei Palasport per le venue di Barcellona, Madrid, Parigi e Toronto. Ultimi biglietti disponibili per la data di Roma, al Palazzo dello Sport, che l’11 ottobre vedràtornare nella sua città.Ilin una intervista al sito Genius ha spiegato perché ci tiene particolarmente che si usi anche il suod’origine: “Ho deciso di usare il mio nome completo come artista solista perché come cantante della band sono sempre stato chiamatodei– ha spiegato l’artista romano -. Ovviamente ha perfettamente senso ma a lungo andare ho iniziato a sentire come se il mio, quello di, fosse stato rubato, eè un, per me, di