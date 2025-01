Lanazione.it - Da dove passa il Giro d’Italia in Toscana: tocca capoluoghi e paesi, le tappe

Firenze, 17 gennaio 2025 – Quasi un anno dopo l’incredibile vetrina del Tour de France, latorna ad abbracciare il ciclismo professionistico dei grandi Giri. La corsa rosa, il, sbarca di nuovo inper duee mezzo di grande fascino. Che faranno ancora una volta da cartolina per la regione e le sue bellezze naturalistiche, dalla costa all’entroterra. Un appuntamento che dunque torna, con la macchina organizzativa dei Comuni e degli enti locali che si è già messa ampiamente in moto per accogliere al meglio la carovana. Tanti i campioni che si daranno battaglia, per uno spettacolo sempre molto amato dagli appassionati a bordo strada. Certamente, serve un’organizzazione attenta per quanto riguarda il traffico. Saranno giorni sicuramente impegnativi per chi si mette alla guida, con possibili interruzioni e chiusure.