Cultweb.it - Chi era Rachele Guidi, moglie di Benito Mussolini

Leggi su Cultweb.it

è stata una delle protagoniste silenti del ventennio legato al fascismo e agli orrori del secondo conflitto mondiale. Nata a Predappio l’11 aprile 1890, è stata ladie la madre dei suoi cinque figli: Edda, Vittorio, Bruno, Romano e Anna Maria.Ultima di una famiglia contadina composta da ben sette figli,incontra per la prima volta un giovanein un contesto molto semplice, come quello di una scuola elementare. Il futuro Duce, infatti, lavorava come maestro per sostituire la madre Rosa Maltoni. L’amore tra i due, però, nasce a Forlì. Qui, infatti, la ragazza si trasferisce con la madre dopo l’improvvisa morte del padre per lavorare a servizio da alcune famiglie benestanti.e la sua famiglia (fonte: Il Giornale)Il loro rapporto viene osteggiato da entrambi i genitori, che avevano intrattenuto anche una relazione.