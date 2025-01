Dilei.it - Sanremo 2025, dalla cartolina di Miriam all’esultanza di Alessia, le reazioni dei co-conduttori

Dall’undici al quindici febbraioavrà luogo l’edizionedel Festival di, condotta da Carlo Conti, dopo diversi anni in cui il timone della kermesse canora è stato in mano di Amadeus. In collegamento con il TG1 serale del 15 gennaio, il presentatore televisivo ha svelato i nomi dei co-dello show musicale. Insieme a Carlo Conti calcheranno il palco dell’Ariston Katia Follesa, Alessandro Cattelan,Marcuzzi, Bianca Balti,Leone, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Mahmood, Geppi Cucciari ed Elettra Lamborghini.I diversi presentatori che si daranno il cambio al fianco di Carlo Conti hanno manifestato le loro emozioni per la nuova avventura che andranno ad affrontare con dei contenuti pubblicati suoi loro canali social.Leone, ladiCarlo Conti ha finalmente svelato i nomi dei co-del Festival di, che, anche quest’anno, non saranno sempre gli stessi nelle differenti serate della kermesse canora.