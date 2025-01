Ilnapolista.it - Persino per la Gazzetta c’era fallo dell’Inter sul gol di Dumfries (quindi era roba da caschi blu)

Leggi su Ilnapolista.it

per lasul gol dieradablu)Nel post-partita Simone Inzaghi ha detto che gli arbitri possono sbagliare e che hanno sbagliato anche in Inter-Bologna finita 2-2. E ha pienamente ragione. Il gol del pareggioera infatti chiaramente da annullare per unnettissimo di Bastoni su Odgaard. Ne scriveladello Sport non certo un quotidiano antipatizzante nei confronti dei nerazzurri di Marotta. Ovviamente lasi spinge fin dove può ma il concetto è chiarissimo.Ecco il passaggio dell’articolo di Sebastiano Vernazza:L’1-1 però è arrivato su una riconquista di Bastoni, palla rubata a Odgaard nel cerchio di centrocampo, Thuram al galoppo, poi il diagonale di Dimarco respinto da Skorupski e rete di