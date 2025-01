Lapresse.it - Neonati sepolti, Chiara Petrolini torna nella villa di Traversetolo

Leggi su Lapresse.it

, la ragazza accusata di aver seppellito i dueche aveva partorito nel maggio del 2023 e nell’agosto 2024, è rientratacasa di famiglia a Vignale di, in provincia di Parma. Lo riporta la Gazzetta di Parma., si attende la fissazione dell’udienza in CassazioneL’abitazione era stata dissequestrata agli inizi del mese di dicembre. É attesa, intanto, per la fissazione dell’udienza in Cassazione, dove l’avvocato di, Nicola Tria. La Suprema Corte dovrà decidere se la 22enne dovrà essere trasferita in carcere oppure se confermare i domiciliari.