Napolipiu.com - Napoli su Garnacho, ma c’è distanza. Sondaggio per Adeyemi

Accordo verbale tra azzurri e PSG per Kvara a 75 milioni. Il club cerca il sostituto tra Premier e Bundesliga.Illavora sul mercato per sostituire Kvaratskhelia. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il club azzurro ha messo nel mirino Alejandrodel Manchester United, ma la trattativa non è semplice.Il giornalista ha fatto il punto sulla situazione: "Ilincasserà circa 75 milioni di parte fissa dal PSG, come già accordato verbalmente con i parigini qualche giorno fa. Per il sostituto, gli azzurri hanno preso in forte considerazione, ma le richieste del Manchester United sono alte e il club vorrebbe impostare l'operazione alle proprie condizioni".Di Marzio ha poi aggiunto un dettaglio sul mercato: "Si valutano tutte le possibili alternative: in Germania è stato fatto il nome di Karimdel BVB, ma al momento non ci sono conferme.