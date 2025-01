Oasport.it - LIVE Sonego-Fonseca 5-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: serve per restare nel set il brasiliano

5-5 Ace (3°).A-40 Si sfidano i due sulla diagonale di dritto, non ha chance l'azzurro.40-40 Non contiene la risposta di dritto sulla prima l'azzurro.30-40 SET POINT! molto incisiva la risposta di rovescio, in avanti, di. Nulla può stavolta staccando la mano.30-30 Nastro vincente!!30-15 Non vale, ha risposto praticamente sulla riga di rovescio. Come se nulla fossecon il rovescio si è difeso e ha contrattaccato.15-15 Errore di dritto di!! Vediamo se sente la pressione.15-0 Lungo il rovescio di.5-4 ACE (2°)!!40-30 Stecca la risposta di dritto sulla seconda!!30-30 Tiene il ritmo molto altocon il rovescio, forza l'errore di dritto di!15-30 Risposta nei piedi, attacco di dritto e appoggio al volo.