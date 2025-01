Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Coppa Europa Pass Thurn 2025 in DIRETTA: inizia la gara, attesa per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.18 Roesle balza in testa con un vantaggio di 0.19 su Tritscher. Adesso è il momento di Matteo Franzoso.13.17 Quinto Endstrasser a 65 centesimi da Tritscher. Ora tocca al tedesco Felix Roesle.13.16 Terzo il teutonico a 47 centesimi dalla vetta della classifica, ora spazio all’austriaco Endstrasser.13.15 27 centesimi di vantaggio per Tritscher su Gamel al traguardo, abbiamo un nuovo leader. Ora tocca al tedesco Jacob Schramm.13.14 Esce Ducros, ora spazio all’austriaco Tritscher.13.13 Terzo il norvegese Sellaeg a 99 centesimi dal leader. Adesso tocca al francese Leo Ducros.13.12 Lamp becca 2.03 da Gamel ed è quinto dopo che sono scesi cinque atleti. Ora Simen Sellaeg.13.11 Gamel balza al comando con 24 centesimi di margine su Haas. Partito il primo azzurro in, Emanuel Lamp.