Iodonna.it - L'Italia continua a posizionarsi agli ultimi posti in Europa per l'occupazione femminile, con le donne che continuano a essere penalizzate sia nell'accesso al lavoro, nelle progressioni di carriera e nei salari. Numeri e dati del Rapporto sullo stato dei diritti curato dalla onlus "A Buon Diritto"

Il mondo delsi rivela un terreno dove la disparità di genere persiste in modo allarmante. Nonostante neglidieci anni l’abbia registrato una crescita leggermente superiore rispetto a quella maschile (+9,7% contro +8,8%), la strada verso una reale uguanza sembra ancora lunga e tortuosa. Basti pensare che, con i ritmi attuali, saranno necessari quasi 29 anni per raggiungere una situazione in cui la proporzione di uomini eoccupati sia la stessa. «Certificazione della parità di genere in azienda, uno strumento importante» X L’e la disparità di genereQuesta realtà poco incoraggiante, è stata appena confermata daldei“A” e presentato in questi giorni alla Camera.