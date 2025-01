Sport.quotidiano.net - L’attaccante che venne aggregato durante la gestione Colucci, era finito in D al Sasso Marconi. L’ex spallino Deme firma con la Juve

Serigne(nella foto) hato un contratto di due anni e mezzo con lantus.esterno senegalese,alla squadra di– con la quale ha collezionato una presenza in campionato e una in Coppa Italia – nel momento di massima emergenza della scorsa stagione, giocherà nellantus Nex Gen nel girone C di serie C. Una vera e proprio favola quella della punta 19enne, ingaggiato dalla scorsa estate dopo essere lasciato libero dalla Spal. In serie D ha messo a segno cinque gol in 15 gare, convincendo la Vecchia Signora a puntare su di lui. Certo, qualcuno affermerà che il club biancazzurro non è stato lungimirante, ma non tutti i prodotti del vivaio possono essere messi sotto contratto. È il caso di, che ha saputo sfruttare al massimo la prima parte di questa stagione inducendo lantus a concedergli una chance fenomenale.