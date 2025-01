Inter-news.it - Inter-Empoli, Feliciani l’arbitro per la 21ª giornata di Serie A: le designazioni

Leggi su Inter-news.it

si giocherà domenica 19 gennaio alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro: l’AIA ha appena resto noto. Questa la designazione per la partita, valida per la ventesimadiA 2024-2025: ci saràdella sezione di Teramo.ARBITRO(domenica 19 gennaio ore 20:45)Arbitro:Assistenti: DI LORIO – ZINGARELLIQuarto uomo: TREMOLADAAssistente VAR: GUIDAAssistente AVAR: DI PAOLODi seguito, oltredi, learbitrali delle altre partite della ventunesimadiA. Il turno avrà inizio venerdì 17 gennaio e si concluderà lunedì 20 gennaio.ROMA – GENOA Venerdì 17 gennaio ore 20.45ZUFFERLIBACCINI – BAHRIIV: RAPUANOVAR: DI BELLOAVAR: CAMPLONE BOLOGNA – MONZA Sabato 18 gennaio ore 15MARIANIIMPERIALE – BERCIGLIIV: PERENZONIVAR: CAMPLONEAVAR: MARINI JUVENTUS – MILAN Sabato 18 gennaio ore 18.