Tvplay.it - Infortunati Milan, tripla tegola per Conceicao: le novità in vista della Juve

Leggi su Tvplay.it

Tengono banco le condizioni degliin casa. Come confermato nelle ultime ore, infatti,potrebbe fare a meno di due titolari insupersfida21^ giornata contro lantus. Occhio alledall’infermeriaBrutte notizie per Sergio, il quale dovrà fare i conti con i nuovi infortuni di Pulisic, Morata e Thiaw. L’esterno americano ha rimediato un affaticamento muscolare nella sfida di recupero19^ giornata contro il Como. Cresce l’ottimismo, infatti non è escluso che l’ex Chelsea possa recuperare già nelle prossime ore e tornare a completa disposizione del tecnico portoghese già per la sfida contro i bianconero. Il verdetto definitivo arriverà dopo l’ultimo allenamento primapartenza per Torino.per: lein(LaPresse) TvPlay.