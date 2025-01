Metropolitanmagazine.it - Diddy, gli avvocati sostengono la sua innocenza : “I video mostrano adulti totalmente consenzienti”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

: arrivano le parole deglidel rapper in detenzione dallo scorso settembre a Brooklyn per induzione alla prostituzione e criminalità organizzata tra i vari capi d’accusa.Il team di legali di Sean Combs si è espresso in merito ainei quali sarebbe mostrata l’del rapper, poiché”. Dopo aver visto inei qualiè immortalato in rapporti sessuali con una donna e lavoratori del sesso, gliMarc Agnifilo e Teny Geragos hanno dichiarato di confermare l’di Mr Combs, perchéattività sessuale tra. “Contrariamente a quanto il governo ha indotto a far credere a questa corte ed al pubblico, i cosiddetti Freak Offs sono state attività sessuali private train relazioni a lungo termine” hanno riportato i due legali ad ABC News.