Secoloditalia.it - Cecilia Sala subito da Fazio, come l’ingrato Zaki. Chissà se lei si ricorderà di ringraziare Meloni

Serata da brivido, domenica, roba da Xanax, o forse da Roipnol. L’ansia è palpabile, l’attesa spasmodica, il conto alla rovescia è lento e inesorabileil tempo che passa e che fa, da. L’annuncio è arrivato ieri, ma non è esattamente quello che si può definire un fulmine a ciel sereno, a proposito di meteorologia. A “Che tempo che fa” di Fabiotorna domenica nella prima puntata del 2025 con ospite, la giornalista arrestata in Iran e liberata lo scorso 8 gennaio dal carcere di Evin dopo 21 giorni di prigionia.Ad annunciare la sua presenza è stato lo stessosui social dove ha pubblicato le immagini del ritorno in Italia della giornalista atterrata all’aeroporto di Ciampino. Il conduttore ha pubblicato un video che ritrae il momento del ritorno in Italia. Si tratta della prima intervista televisiva della giornalista di Chora Media e Il Foglio dopo la sua prigionia in Iran e il suo successivo rilascio.