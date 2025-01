Sport.periodicodaily.com - Bologna vs Monza: le probabili formazioni

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I felsinei vogliono la vittoria per credere nella qualificazione europea, mentre i brianzoli cercano punti pesanti per credere nella salvezza.vssi giocherà sabato 18 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Dall’Ara.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rossoblù sono riusciti a bloccare l’Inter nel recupero di campionato, ma non vincono da tre turni dove hanno collezionato appena due punti. La squadra di Italiano è comunque ottava con 30 punti e con una partita da recuperare, quindi è ancora pienamente in corsa per un posto in Europa League, ma deve necessariamente ritrovare l’appuntamento con la vittoria.I brianzoli hanno battuto la Fiorentina nell’ultimo turno conquistando la seconda vittoria su tre partite della gestione Bocchetti.