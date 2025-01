Zonawrestling.net - WWE: Fallon Henley sceglie Shotzi come sfidante aiutandola contro Stephanie Vaquer

Leggi su Zonawrestling.net

La scorsa settimanaha vinto un fatal-4-way match che metteva in palio un posto da #1 contender per il North American Title femminile detenuto da. Si sa però che le cose in WWE possono cambiare in fretta e così è stato quando qualche minuto dopo in un 3vs3ha schienato proprioandando poco dopo a reclamare una shot titolata dalla GM Ava. Per sbrogliare la situazione la GM ha allora indetto un altro match con il posto di primain palio e quel match si è disputato questa notte ad NXT tra.Scelto il male minore?tanti altri atleti del main roster,è tornata ad NXT per ridare slancio alla sua carriera dopo che la sua avventura nel main roster è stata travagliata a causa di infortuni e problemi extra ring.