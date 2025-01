Lanazione.it - Università di Pisa, Luca Fanucci è il nuovo presidente della Cnudd

, 15 gennaio 2025 - Il professor, ordinario di Elettronica al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’die delegato del Rettore per l’inclusione degli studenti e del personale con disabilità e DSA, è stato elettoConferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità () per il triennio 2025-2027. La, nata nel 2001, si è costituita come un organismo in grado di rappresentare la politica e le attività delleitaliane nei confronti degli studenti e delle studentesse con disabilità. Dalla sua nascita, si sono avvicendati sei presidenti di cui due dell’di: oltre al professor, dal 2009 al 2015è stato il professore ed ex-rettore Paolo Maria Mancarella. La finalità principaleè consentire lo scambio di informazioni ed esperienze tra le diversee condividere alcune linee di indirizzo per le attività di tutti gli Atenei, attivando tutti i servizi necessari a rendere operativa la normativa prevista dalla Legge 17/99 e dalla Legge 170/2010 e cercando di rispondere nel modo più adeguato alle esigenze degli studenti e delle studentesse con disabilità e con DSA nel loro percorso formativo universitario.