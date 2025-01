Liberoquotidiano.it - "Su cosa ama scommettere Jannik Sinner": l'impensabile 'vizietto' del campione

Da adolescente è stato undi sci, ora è un fenomeno del tennis e, ci scommettiamo, se decidesse d'intraprendere la carriera di giocatore di poker professionista, beh, anche in quel caso scalerebbe le vette delle classifiche mondiali e guadagnerebbe un sacco di soldi. Perché? Talento a parte, sta tutto nella sua personalità e nel carattere imperturbabile, che rende sempre difficile capire il suo stato d'animo e la possibilità di metterlo in difficoltà. Stiamo parlando ovviamente di, che si appresta a giocare il secondo turno degli Australian Open contro la wild card di casa Tristan Schoolkate, australiano e numero 173 Atp, che a maggio 2024 ha vinto il primo Challenger in carriera sul cemento di Guangzshou, in Cina. La stessa Andrea Petkovic, ex-tennista tedesca di 37 anni, si è rivolta ad uno degli allenatori di, Darren Cahill, e nel torneo di esibizione che ha preceduto Melbourne gli ha chiesto: “Riuscirò mai a piegare la poker face di?”.