Ilrestodelcarlino.it - Strage di Bologna, la Cassazione: per Cavallini ergastolo definitivo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 15 gennaio 2025 – E’ definitiva la condanna all'per Gilberto, l'ex terrorista dei Nar accusato di essere tra i responsabili delladel 2 agosto 1980 alla stazione di. Lo hanno stabilito i giudici della prima Sezione penale dellaribadendo i verdetti di primo e secondo grado.è stato giudicato colpevole di aver dato alloggio, nei giorni precedenti a quel 2 agosto di sangue, a Francesca Mambro, Giuseppe Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini: furono suoi ospiti in casa a Villorba di Treviso, dando supporto logistico al gruppo. Oggi 72enne e in semilibertà,è stato condannato anche per aver falsificato un documento, consegnato da Ciavardini a Fioravanti, e di aver messo a disposizione un'auto per raggiungere il luogo della