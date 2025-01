Lanazione.it - Ri-creazione compie dieci anni e festeggia con più di 7.000 studenti

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 15 gennaio 2025 – Nelle scuole primarie e secondarie dei 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e del comprensorio della Val di Cornia, in provincia di Livorno, è ripartito “Ri-. Da oggetto a rifiuto e ritorno”, il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana. Dopo il grande successo degli scorsi, con oltre 70.000coinvolti sinora, quest’anno il progettola sua decima edizione, proponendo percorsi educativi utili per approfondire l’argomento dei rifiuti, del ciclo dei materiali e dell’economia circolare. “Siamo orgogliosi dire il decimo anno del progetto – dice il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. La grandissima partecipazione che registriamo ogni edizione è il miglior premio per l’impegno e la dedizione che dedichiamo al progetto”.