Rama | centri per migranti funzioneranno

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.30 "Per l'Albania ospitare iperdell'Italia "non è questione di convenienza", ma "di fratellanza". Così il premier albaneseda Abu Dhabi, prima d'incontrare alla Sustanability Week la premier Meloni. La definisce "sorella" e le regala un foulard per il suo compleanno. "Alla fine i.Hanno già avuto un effetto deterrenza",aggiunge.si dice fiducioso sull'ingresso dell'Albania in Ue perché "in questo momento c'è Putin. Ue ha capito che è importante riunire l'Europa"