Potter saluta l' unione del West Ham dopo aver siglato la prima vittoria tutt’altro che perfetta contro il Fulham

2025-01-15 01:00:00 Ecco quanto riportato poco fa:“C’era solo una squadra che era in campo cercando di vincere la partita finché non abbiamo subito il primo gol che gli abbiamo dato.“Abbiamollato la partita e colpito la trsa. Fino a quel momento abbiamo dimostrato qualità, ma dovremo mantenere gli standard alti durante tutta la partita.“Abbiamo avuto anche un altro colpo sulla trsa da parte di Raul Jimenez, e anche con gli errori che abbiamo commesso nel primo tempo, il risultato avrebbe potuto essere completamente diverso se fossimo stati cinici.“Nel secondo tempo sapevamo che dovevamo partire forte e segnare presto per tornare e fare risultato. Ce l’abbiamo fatta e poi abbiamo regalato loro un altro gol. Abbiamo fatto tutto molto più delHam.“Siamo stati dominanti come in tutte le partite.