Nuova scuola più sicura, ecologica e colorata

Grandi lavori alle scuole medie di Vergato. Nei giorni scorsi, al termine di un cantiere durato otto mesi, è stato inaugurato lo storico plesso ‘Veggetti’ in via Aldo Moro 10. Sull’edificio, costruito negli anni ‘70, sono stati compiuti lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, messa in sicurezza dei controsoffitti, eliminazione delle barriere architettoniche e bonifica di amianto. La giornata di festa è stata allietata dalle note eseguite dalle classi musicali dell’istituto. "Le scuole rappresentano una priorità assoluta della nostra azione amministrativa fin dal 2019 – esordisce il sindaco Giuseppe Argentieri –. Personalmente provo grande gioia a riconsegnare alla comunità questo stabile completamente rinnovato, le scuole sono un patrimonio di tutti i cittadini, da zero a cent’anni".