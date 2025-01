Oasport.it - LIVE Firenze-Milano 1-1, A1 volley femminile in DIRETTA: 12-15 meneghine che provano a cambiare marcia

14-21 Fast di Acciarri toccata da quest'ultima in ricaduta.14-20 Mette fuori Davyskiba in attacco.14-19 Sbaglia il servizio Daalderop.13-19 Out il pallonetto da posto 4 di Nervini.TIME OUT13-18 Scappa la ricezione a Nervini, ACE Daalderop.13-17 Pallonetto Heyrmann.13-16 Ha gioco facile in diagionale Daalderop col colpo profondo.13-15 Nervini da posto 4.12-15 Mani out Daalderop con palla vicina a rete.12-14 In rete la battuta di Danesi.Non c'è tocco a muro diche sale a +3.11-14 Lunghissimo l'attacco di Malual da posto 2. Chiesto il video-check.11-13 Palla che rimbalza a rete e diventa ingestibile per Battistoni.11-12 Trova il tocco a muro Malual con la sbracciata da posto 2.10-12 Diagonale vincente Sylla da posto 4.10-11 Tocco morbido in fast di Acciarri.