Sport.quotidiano.net - L’attaccante nigeriano sembra non aver patito per niente il salto di categoria: "Se sono cresciuto lo devo a Giuliodori, lavoriamo tutti per una salvezza tranquilla». Nanapere il volto allegro del Castelfidardo: "Felice per i gol»

Otto gol segnati in campionato, la metà dei quali nelle ultime quattro partite. Emmanuelha preso per mano ilin queste ultime settimane. Quasigol importanti ai fini del risultato a parte quello realizzato contro l’Ancona a metà dicembre che non è servito ai ragazzi di Marcoper evitare la sconfitta interna contro i biancorossi. Ma il ragazzonon segna solo, ma confeziona anche assist importanti, come quello di domenica, contro l’Isernia, per il primo gol di Nicholas Caprari, anche se ha partecipato attivamente anche all’azione del terzo gol realizzato sempre da Caprari. Nel mezzo il suo guizzo con una zampata da due passi. Reti che hanno permesso aldi conquistare la seconda vittoria del nuovo anno, la prima casalinga del 2025, continuando a muovere la classifica e prolungando la striscia di risultati positivi che dura da tre giornate.