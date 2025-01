Oasport.it - Jacopo Trulla: “Almeno due vittorie al Sei Nazioni è l’obiettivo dell’Italia. La rivalità interna ci fa bene”

Il 2024 si è concluso con l’Italia del rugby che si è tolta importante soddisfazioni, sia con latton Treviso sia con la nazionale. E parlando di nazionale, dopo una lunga assenza, si è rivisto quest’estate e poi a novembre, trequarti delle Zebre. Un ritorno importante in un anno importante per un giocatore ancora giovane, anche se da tempo nel panorama dell’alto livello. E con lui abbiamo raccontato l’anno passato e gli obiettivi per il 2025.Il 2024 è stato sicuramente un anno importante per te, tornando a vestire la maglia azzurra nel tour estivo e poi in questo novembre. Come lo hai vissuto?“Sicuramente è stato un anno ricco di emozioni, a livello personale ho toccato traguardi importanti. Anche con le Zebre abbiamo ottenuto risultati belli e importanti. Sicuramente un bell’anno, da ricordare”.