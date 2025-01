Inter-news.it - Inter-Bologna 2-1 al 45?: dalle stalle alle stelle! C’è anche Lautaro Martinez

Termina sul punteggio di 2-1 il primo tempo di, sfida valevole per il recupero della diciannovesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiBOTTA E RISPOSTA – Non c’è tempo per annoiarsi in questo primo tempo di, con entrambe le squadre già in gol. A rendersi subito pericolosa è la squadra di Vincenzo Italiano, con Moro che lascia partire una conclusione dalla distanza ed è bravissimo Sommer a deviarla quel tanto che basta per mandarla sul palo. Il portiere elvetico non può però nulla poco dopo, quando al 15? è ancora Moro su un rinvio della difesa a tentare la conclusione al volo, la sfera finisce sul piede di Castro che devia quanto basta per beffare Sommer e trovare l’1-0. Risultato che dura però solo quattro minuti: recupero palla perfetto di Bastoni al 18? che lancia Thuram in campo aperto, tocco per Dimarco che conclude di potenza e sulla respinta di Skorupski arriva lesto come un falco Dumfries a fare 1-1.