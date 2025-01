Inaugurata Pedalaria la ciclovia che collega l’aeroporto a Fiumicino

Leggi su Ilfaroonline.it

, mercoledì 15 gennaio – Aeroporti di Roma ha inaugurato oggi “”, la nuovacheil “Leonardo da Vinci” alla città di, infrastruttura che rientra tra le opere del “DPCM Giubileo 2025” ed è interamente finanziata da ADR con un investimento pari a 1.8 milioni di euro.Il nuovo percorso per pedoni e ciclisti parte dal principale scalo romano e si estende lungo 3.5 chilometri, per congiungersi, in viale del Lago di Traiano, alla pista ciclabile già esistente nella cittadina aeroportuale. La nuovaè il risultato di una proficua collaborazione tra ADR e l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mario Baccini. “” offrirà infatti ai passeggeri, ai lavoratori dele ai cittadini dila possibilità di vivere un’esperienza unica tra le bellezze naturali e le aree archeologiche, inclusi i Porti di Claudio e Traiano, intorno allo scalo.