Lanazione.it - Fiume Elsa e Staggia. Manutenzioni al top

Leggi su Lanazione.it

straordinarie a Poggibonsi per ile il torrente. Sono i principali corsi d’acqua sui quali il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha investito instraordinarie e nuove sistemazioni, in grado di donare maggiore sicurezza idraulica alla zona e ai cittadini. La manutenzione ordinaria, fatta di sfalci annuali, periodici interventi di diradamento selettivo delle alberature e rimozione dei depositi vegetali in alveo e di risoluzione di piccole e imprevedibili criticità, somma negli ultimi cinque anni 1,8 milioni di euro. Per lo, gli interventi del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno a Poggibonsi; il ripristino in sponda sinistra nel tratto dietro la scuola media Leonardo Da Vinci per un conto economico complessivo di circa 60mila euro e l’allungamento di una palizzata in legname per bloccare l’estendersi dei fenomeni di erosione nel tratto dietro la zona artigianale di Bellavista per altri 30mila euro.