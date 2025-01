Lanotiziagiornale.it - Dalla Bibbia al Latino, come cambiano i programmi scolastici: quali saranno le nuove materie dal 2026

La nuova scuola voluta dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, prende forma. Dalgià alle medie alla lettura della, a cambiareanche lespiegato dallo stesso ministro in un’intervista al Giornale in cui parla delle novità delle scuole del primo ciclo.Lepotrebbero essere inserite già neidell’anno/2027, con un nuovo percorso che vascuola dell’infanzia alle medie, ovvero dai 3 ai 14 anni. Le novità sono state pensate da una commissione formata da diversi esperti e guidataprofessoressa dell’Università di Bari, Loredana Perla. L’ultimo aggiornamento deirisaliva al 2012 e ora inizia invece un confronto con tutto il mondo della scuola per capiresi evolverà questo piano. Masono lee i nuovi?Scuola, lee i nuovialUna delle principali novità riguarderà il, che verrà insegnatoseconda media, anche se non sarà obbligatorio.