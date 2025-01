Ilrestodelcarlino.it - Casadio: "Abbiamo tutti bisogno di amore"

Stasera alle 20.30, al teatro comunale Claudio Abbado, Claudioporterà in scena ’L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi’, spettacolo di ’graphic novel theatre’ in cui i sogni dell’Oreste trasformano la scenografa in un caleidoscopio di presenze. Un solo attore in scena, ma non un monologo. Grazie alla mano di Andrea Bruno l’interazione tra teatro e fumetto è continua. La pièce - scritta da Francesco Niccolini e diretta da Giuseppe Marini - è una riflessione su come la vita spesso non faccia sconti e sia impietosa. Com’è nata l’idea di unire fumetto e teatro? "Durante il lockdown. Io e Niccolini ci sentiamo spesso. Si parlava del Lucca festival, che voleva approcciarsi al teatro. Da lì nata l’idea di unire le due cose. Mi hanno chiesto che cosa volessi fare e io ho scelto questa storia".