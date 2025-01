Dilei.it - Carlo Conti annuncia i co-conduttori di Sanremo al Tg1: da Bianca Balti ad Alessia Marcuzzi

Leggi su Dilei.it

La macchina di2025 entra nel vivo: al Tg1 di stasera 15 gennaio sono statiti i co-scelti daper accompagnarlo durante la kermesse, in previsione dall’11 al 15 febbraio. Tante le indiscrezioni, le voci, i rumor: ecco – finalmente – chi vedremo al fianco del conduttore al Teatro Ariston., i co-di2025Sono stati tanti i nomi circolati nel corso degli ultimi mesi, così come è stata tanta la curiosità in merito alla scelta di. Per lui,2025 segna un ritorno importante, dopo il Festival del 2015, 2016 e 2017, e soprattutto dopo gli ultimi cinque anni di Amadeus. Ora è tempo di guardare al futuro: sappiamo già che durante la serata finale del 15 febbraio 2025 ad accompagnare il conduttore e direttore artistico è Alessandro Cattelan.