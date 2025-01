Ilfattoquotidiano.it - Caos treni, abbiamo il ministro dei Trasporti più incompreso della storia repubblicana

di PaoloIldeiè l’uomo piùRepubblica.Premetto che secondo me questo lavoro gli spettava di diritto e non solo perché è sempre stato uno che si sapeva muovere; lo penso da quando lessi, in un allegato ditalia, il seguente paragrafo sulla fruibilità del biglietto: “Il viaggio di andata deve essere obbligatoriamente effettuato prima di quello di ritorno“. C’è il comico Maurizio Battista che ci faceva uno sketch, ma il testo esiste veramente.Le malelingue dicono che non stia facendo nulla, quando è esattamente il contrario. E’ la sua natura di factotum che gli impone di occuparsi anche di altri ministeri. Pensateci bene: il sistema ferroviario può avere problemi di manutenzione, ma chiodi che spuntano, cavi tranciati, piogge intense, vento che trasporta oggetti estranei, invasione di cavallette, zanzare, mosche e rane, non possono essere un mero disservizio.