Calciomercato Milan giornata decisiva per Marcus Rashford |  ma Noah Okafor…

Ilinsiste per l’arrivo aldi: ma Noah Okafor potrebbe cambiare i piani didei rossoneri. Il motivoSono ore decisive per il futuro die per il possibile approdo ao. Dopo la mancata cessione di Noah Okafor al Lipsia, sfumata per via della condizione fisica precaria e che non ha convinto i medici del club tedesco, l’arrivo dell’attaccante del Manchester United si è inevitabilmente un po’ complicato. Nelle prossime ore, però, i rossoneri attendono una risposta definitiva da parte dell’attaccante inglese. Al momento la situazione è questa: i Red Devils hanno aperto al prestito secco fino a giugno e si sono detti disposti al pagamento di una parte dell’ingaggio del giocatore (ricordiamo che Rashoford percepisce uno stipendio da 13 milioni di euro).