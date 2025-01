Ilfattoquotidiano.it - “Violenze sessuali su studenti minorenni”: arrestata per pedofilia l’insegnante aggredita dai genitori degli alunni a Castellammare

Erano veri i sospetti e le denunce deidella scuola media Salvati didi Stabia, che nel novembre scorso fecero irruzione nel plesso e tentarono di linciare una insegnante di sostegno, accusandola dicontro i loro figli, rompendo il polso al padre. Quelle accuse per le quali la donna è statae tradotta in carcere a Benevento stamane, su decisione del Gip di Torre Annunziata, al termine di rapide indagini condotte dai carabinieri della sezione operativa e della stazione locale.Il comunicato diffuso dalla Procura guidata da Nunzio Fragliasso chiarisce che la donna non si sarebbe limitata a chat dal contenuto sessualmente esplicito, come pareva dalle prime indiscrezioni delle scorse settimane, ma avrebbe anche praticato sesso con uno dei ragazzini.