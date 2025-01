Formiche.net - Vi racconto Pellegrino Capaldo, un gentiluomo d’altri tempi. Il ricordo di Follini

Era uno studioso, era un economista, era un giurista, era un banchiere, era un manager. Era tutte queste cose e molte altre,. Non era un politico. Ma alla politica riservava la sua passione civile, la sua cura degli altri, la sua curiosità, il suo rigore morale. E così, ognuno di noi, che alla politica dedicavamo più tempo e più mestiere, finivamo per cercare riparo in quel suo studio così ospitale di via Palermo, sobrio eppure elegante, dove potevamo ascoltare i suoi richiami ad una visione più larga, di maggior respiro rispetto a quelle che ci suggeriva la nostra più stretta (e più angusta) attualità. A noi indicava sempre vie d’uscita più alte e più fantasiose. Accompagnate spesso da una severità rigorosa eppure espressa con il garbo dele con la comprensione tipica dell’uomo di fede e di pensiero.