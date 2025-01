Ilfogliettone.it - Un nuovo capitolo per i Conservatori europei: Morawiecki succede a Meloni

Cambio ai vertici del Partito deie Riformisti. Il Consiglio dell’Ecr ha segnato un cambio della guardia tra due figure centrali del panorama politico conservatore europeo: Giorgiaha passato il testimone a Mateusz, ex primo ministro polacco. “Vogliamo che le nostre idee conservatrici abbiano sempre più successo”, ha dichiarato. Questa transizione non è solo un momento simbolico ma rappresenta una continuazione e un rafforzamento delle idee conservatrici in Europa e nel mondo, in un contesto politico che sembra più volubile che mai., con la sua esperienza politica e la sua visione chiara, ha tracciato le linee guida di ciò che sarà il manifesto del partito per i prossimi anni. “Ci concentreremo con molta forza nell’essere il muro di protezione contro tutti gli ostacoli alla libertà di parola”, ha promesso, sottolineando l’importanza di questo valore come la linfa vitale della democrazia.