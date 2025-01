Thesocialpost.it - Treni, è ancora caos in Italia: ritardi e cancellazioni, cosa sta succedendo

Nuovi disagi per la circolazione dei. A partire dalle 18:10, il traffico ferroviario è stato bloccato a Roma Termini a causa di un malfunzionamento della linea elettrica. Sono stati chiamati i tecnici per ripristinare la situazione e riprendere il servizio regolarmente. Iad alta velocità, Intercity e regionali potrebbero subire, come riportato da Infomobilità.Attualmente, il servizio ferroviario sta riprendendo gradualmente nella stazione di Roma dopo la disconnessione degli impianti di circolazione. Rfi informa che ia lungo e medio raggio hanno subito modifiche nei percorsi, mentre iregionali hanno registrato, variazioni e.Ipossono arrivare fino a 80 minuti. Sui monitor vengono informati i viaggiatori che ipotrebbero subire anche«a causa di verifiche infrastruttrali».