Pronosticipremium.com - Roma Femminile, Spugna con vista sul Napoli. Squalifica pesante per Giacinti

Con il ko per 2-1 contro l’Inter che brucia ancora, ladomani tornerà già in campo per cercare di ritrovare immediatamente la vittoria. Le ragazze disaranno impegnate nella gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia, dove dovranno vedersela contro ilallo Stadio Comunale Arena Giuseppe Piccolo, con fischio d’inizio alle ore 20.45.: “Tanta voglia di rifarsi, sempre complicato in casa del”Alla vigilia del match di Coppa Italia contro ilha parlato ai microfoni ufficiali del club, tornando in primis sulla sconfitta contro l’Inter: “C’è stata delusione, perché è una sconfitta non bella davanti al nostro pubblico. Però allo stesso tempo, c’è anche la consapevolezza di aver fatto una prestazione in inferiorità numerica, per più di 70 minuti, alla pari contro una delle squadre più forti del campionato.