Ilfattoquotidiano.it - Per chi è disegnato il Giro d’Italia 2025? Il percorso, le tappe chiave e un favorito per la Maglia Rosa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ben 10mila metri in più di dislivello rispetto a un anno fa e tantemosse che promettono spettacolo. Ilha svelato il suonella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, sotto gli occhi attenti di Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Ivan Basso, Paolo Bettini e Fabian Cancellara. Campioni che hanno scritto la storia del ciclismo negli ultimi due decenni, ma che ormai sono spettatori. Tutti lo hanno definito unduro in cui fin dall’avvio in Albania, da cui si partirà per la prima volta, bisognerà farsi trovare pronti. Chi mancavano, però, erano i futuri protagonisti della corsa. Tutti tranne Antonio Tiberi, l’unico dei papabili vincitori a seguire dal vivo la presentazione. Ma chi saranno i suoi avversari? E a chi si addice questocon 52.