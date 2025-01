Sport.quotidiano.net - Pallamano mondiali, l’Italia debutta battendo la Tunisia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Era un debutto atteso da tantissimo tempo, quasi trent’anni: l’ultima volta cheaveva partecipato a un mondiale diera un altro millennio, nel 1996. La squadra azzurra ha battezzato il suo ritorno nella kermesse iridata con una vittoria netta nel punteggio e nella gestione della gara contro la, battuta per 32-25 alla Jyske Bank Boxen di Herning, in Danimarca. E’ una vittoria importantissima che permette aldi pensare al passaggio alla seconda fase del torneo, visto che passano le prime tre di ogni girone a quattro squadre. In quello delci sono i padroni di casa della Danimarca, campioni olimpici a Parigi, ma c’è anche l'Algeria che è alla portata del gruppo guidato dal ct Riccardo Trillini. La partita è stata messa subito in discesa, con un primo tempo che è stato deciso dopo la prima metà e si è concluso sul punteggio di 17-11.