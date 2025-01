Anteprima24.it - Kvaratskhelia al Psg: blitz di Manna a Barcellona per chiudere Garnacho

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa storia d’amore tra Khvichae il Napoli sembra ormai giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la cessione del talento georgiano al Paris Saint-Germain sarebbe ormai ai dettagli finali. Un’operazione che segna una svolta per il Napoli, privandosi di uno dei suoi gioielli, ma che apre nuovi scenari di mercato per il direttore sportivo Giovanni. Quest’ultimo non ha perso tempo e ha già avviato i contatti per individuare il sostituto di. Il primo obiettivo di Antonio Conte è Alejandro, giovane promessa del Manchester United. Nella serata di ieri, il direttore sportivo azzurro è stato avvistato a, dove ha incontrato gli agenti diper sondare la disponibilità del giocatore e discutere le richieste economiche.