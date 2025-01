Terzotemponapoli.com - Kvara, “l’adieu” al Napoli: gli aggiornamenti di Marchetti e Schira

verso l’addio al: a Radio Marte ha parlato anche Luca, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato. Di seguito le sue parole rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “È solo questione di tempo per il trasferimento ditskhelia al PSG. Si tratta di limare qualche dettaglio, capire se la cifra raggiungerà gli 80 milioni o sarà poco al di sotto. Ilha escluso l’inserimento di contropartite tecniche”.L’addio di: società e allenatore.“Conte e la società partenopea sono stati chiari: meglio salutare un calciatore scontento provando a capitalizzare dalla sua cessione piuttosto che incorrere in errori come quello fatto con Osimhen. La riflessione è questa: rinforzare ilnei titolari adesso è difficilissimo, bisogna prendere calciatori importanti ma poi averrebbero a fare panchina?”.