Fiumicino apre un nuovo centro diurno per i minori disabili | sarà dedicato alla memoria di Oriana Scatolini

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 gennaio 2025- Un passo importante compiuto dall’associazione “Insieme con iOdv“: con l’annoaprirà uninclusivo per, intitolato ad. Il nome, infatti, “L’abbraccio di”. Per le iscrizioni basterà chiamare al numero 3382203001.L’associazione ricorda la dottoressa che, per l’intero territorio comunale, è stata una vera istituzione, seguendo con la sua presenza numerosi bambini. La Dottoressaha infatti svolto attività di medico volontario presso iloncologico dell’Università di Roma, sotto la direzione del Prof. Castelli. Fino al 1977 ha esercitato come medico di base, per poi assumere il ruolo di Direttore del Laboratorio di Analisi Cliniche. Si è contraddistinta per la sua competenza, professionalità e profonda umanità, diventando un punto di riferimento indispensabile per numerose famiglie.