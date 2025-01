Ilgiorno.it - Delitto Yara Gambirasio, “sì” alla visione dei reperti. Ai legali di Bossetti la possibilità di analizzare le prove del caso

Bergamo – La decisione nel pomeriggio. La Corte d’assise di Bergamo (presidente Ingrascì, a latere la collega Ponsero) ha disposto ladi ulteriorie campioni biologici del, accogliendo l’istanza presentata dagli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, che assistono Massimo, il muratore di Mapello in carcere a Bollate per l’omicidio della 13enne di Brembate Sopra. Ipotranno anche vedere “previo rintraccio”, quanto è stato indicato nelle pagine della memoria inviata a metà dicembre. Il tribunale ha incaricato di questo compito due esponenti delle forze dell’ordine “autorizzandoli a ricercare imancanti presso l’Istituto di medicina legale di Milano, presso il Ris di Parma o presso altre strutture pubbliche o private che li abbiano in custodia”.